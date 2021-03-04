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Італія заблокувала відправку Євросоюзом COVID-вакцини до Австралії

Автор: Роман Тверденко

Італія заблокувала постачання з Євросоюзу вакцини AstraZeneca від коронавіруса. Решенение не було прийнято в рамках механізму авторизації вивезення вакцин з ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.

Євросоюз готувався відправити в Австралію 250 тисяч доз вакцини, але Італія заблокувала таку поставку і це перший подібний випадок з моменту затвердження механізму. Єврокомісія не стала оскаржувати таке рішення однієї з країн-членів ЄС.

Нагадаємо, в кінці січня Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавірусу. Ці заходи стосуються тих препаратів, за яким у ЄС є ранні контракти на поставки.

Цим документом заборонили вивозити в треті країни вакцини без схвалення країн-членів ЄС. Захід розрахований до кінця березня.

Також повідомлялося, що в Італії вирішили колоти одну дозу вакцини тим, хто перехворів коронавірусом. Це третя країна ЄС, де вирішили не видавати тим, хто перехворів, другу дозу.

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Новини України ІталіяАвстралиявакцина від коронавірусу
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