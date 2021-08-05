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Італія запроваджує COVID-пропуск для студентів та викладачів

Автор: Сергій Пишкін

Рада Міністрів Італії прийняла постанову стосовно запровадження COVID-пропуску Green Pass для всіх співробітників школи, викладачів та студентів. Недотримання правил загрожує фахівцям звільненням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За словами міністра охорони здоров’я Роберто Сперанса, уряд прийняв відповідне рішення, щоб навчальні заклади Італії мали змогу безпечно продовжити роботу вже з вересня.

Green Pass будуть зобов’язані мати при собі не лише працівники шкіл та викладачі університетів, але і студенти.

Сперанс додав, що відсутність COVID-пропуску загрожуватиме фахівцям звільненням й позбавленням заробітної платні.

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