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Італія може ввести обов’язкову вакцинацію: названа умова

Автор: Марія Кучерявець

Влада в Італії може ввести обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Рішення буде прийнято в жовтні за висновками зроблених щеплень у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Зазначено, що у випадку обов'язкової імунізації вакцинуватися необхідно буде дітям від 12 років і, відповідно, дорослому населенню.

Така ініціатива полягає в тому аби популяризувати використання "зелених пропусків" поширивши їх дію на державні посади, громадський транспорт і приватні робочі місця.

Зокрема, громадянам для користування громадським транспортом чи щоб ходити на роботу, необхідно буде надавати негативний тест на COVID-19 або довідку про вакцинацію.

Так, відповідним рішенням планують щепити половину з 14 млн людей, які "все ще не визначилися з вакцинацією".

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ІталіяВакцина від коронавірусу