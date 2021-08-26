Італія може ввести обов’язкову вакцинацію: названа умова

Зазначено, що у випадку обов'язкової імунізації вакцинуватися необхідно буде дітям від 12 років і, відповідно, дорослому населенню.

Така ініціатива полягає в тому аби популяризувати використання "зелених пропусків" поширивши їх дію на державні посади, громадський транспорт і приватні робочі місця.

Зокрема, громадянам для користування громадським транспортом чи щоб ходити на роботу, необхідно буде надавати негативний тест на COVID-19 або довідку про вакцинацію.

Так, відповідним рішенням планують щепити половину з 14 млн людей, які "все ще не визначилися з вакцинацією".