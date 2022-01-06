Італія ввела обов'язкову COVID-вакцинацію для осіб віком від 50 років

Італія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років. Відповідне розпорядження було схвалено на засіданні уряду в середу ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Працівники, яким за 50 років, мають показати медичні талони, що підтверджують, що вони були вакциновані або недавно одужали від COVID-19 - інакше їм загрожує відсторонення від роботи з середини лютого.

Раніше невакциновані могли виходити на роботу тільки при негативному результаті тесту кожні два дні. Тим, кому за 50, хто не працює, доведеться або робити щеплення, або піддаватися санкціям.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі сказав, що уряд орієнтується на людей віком від 50 років, оскільки вони є категорією людей з найбільшим ризиком госпіталізації, щоб зменшити тиск на лікарні і врятувати життя.

Нові правила були узгоджені після того, як в Італії зареєстровано рекордні 170 тисяч випадків коронавірусу, а смертність досягла найвищого рівня з весни 2020 року.

Італія - одна з небагатьох європейських країн, яка зробила подібні кроки. Вона слідує за Грецією, яка схвалила обов'язкові щеплення для людей віком від 60 років у листопаді. Австрія вводить штрафи для нещеплених з лютого.