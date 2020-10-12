ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Італія посилює карантин через спалах коронавіруса

Автор: Инна Собора

Через погіршення ситуації з коронавірусом Італія готується посилити карантин. Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса заявив, що будуть введені нові загальнонаціональні обмеження.

Про це пише Reuters.

За словами міністра, це дозволить уникнути нової загальнонаціональної ізоляції.

У п'ятницю в Італії вперше з березня зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 за один день. В суботу та неділю також було понад 5 тисяч заражених.

Популярні новини

МОЗ запропонував заборонити приватні вечірки з участю як дітей, так і дорослих. Рим також встановить години відвідування для барів і ресторанів, щоб знизити ризики зараження людей.

Також можуть обмежити заняття спортом та інші фізичні контакти, які не дають можливості носити маску.

Нагадаємо, уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус.

Раніше в Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму в громадських місцях до 1000 євро.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІталіякарантинКоронавірус