Італія стала чемпіоном Європи, а Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини: новини за вихідні

Італія стала новим чемпіоном Європи з футболу, американська фармакологічна компанія Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини від коронавирусу, Мільярдер Річард Бренсон здійснив туристичний політ у космос. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 10-11 липня, - в матеріалі РБК-Україна.

Три рекорди і серія пенальті: Італія стала чемпіоном Європи

Італія стала новим чемпіоном Європи з футболу. У фіналі італійці переграли в серії післяматчевих пенальті Англію 3:2 (1:1- основний час). Причому італійці стали єдиною збірною в історії Євро, яка двічі поспіль вигравала серії пенальті - в півфіналі "Скуадра адзурра" переграла Іспанію.

Це другий титул чемпіонів Європи для Італії. Вперше тріумф італійці святкували в далекому 1968-му році. Детальніше про фінал - в матеріалі РБК-Україна.

Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини

Американська фармкомпанія Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини від коронавірусу на федеральному рівні. Представники компанії планують зустрітися з медичним регулятором США.

Напередодні президент науково-дослідних та медичних досліджень Pfizer Мікаель Дольстен заявив, що після введення добровольцям третьої дози, рівень антитіл до коронавірусу в їхньому організмі підскочив у 5-10 разів ніж після двох доз вакцин.

Козак курує знищення національної ідентичності українців в ОРДЛО, - розвідка

Заступник глави Адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак курує знищення національної ідентичності українців на окупованому Донбасі. Зокрема, через діяльність проекту"Російський центр".

Як зазначає розвідка, так званий фонд "Русский мир", який діє на цих територіях, є одним з інструментів "м'якої сили" окупаційної влади. Головою опікунської ради фонду призначено Козака.

У Коростені стався вибух на святкуванні. Є постраждалі, порушено справу

У Коростені Житомирської області у зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала поруч з піротехнікою стався вибух. У результаті постраждали три людини.

Місцеве видання з посиланням на очевидців повідомляє, що вибухнули каністри з бензином під піротехнікою.

Вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83%

У Туреччині проміжні результати третьої фази досліджень китайської вакцини CoronaVac від коронавірусу показали ефективність на рівні 83,5%. Така ефективність досягається після двох доз.

Дослідження показало, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь. А в 83,5% випадків захищає від зараження COVID-19.

У Таджикистані стався землетрус магнітудою 6,4

На території Таджикистану в суботу вранці стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 6,4.

У результаті землетрусу загинули 5 осіб. Є поранені. Постраждало 19 будинків у кількох селах.

Мільярдер Бренсон здійснив туристичний політ в космос

Британський мільярдер та засновник компанії Virgin Galactic сер Річард Бренсон 11 липня здійснив свій перший космічний політ. Бренсон став першим космічним туристом компанії Virgin Galactic.

Бренсон на кораблі космічної компанії Virgin Galactic піднявся на висоту 80 кілометрів над Землею. Бренсон та ще троє пасажирів перебували на ракетоплані, який був піднятий в небо за допомогою спеціального літака-носія.

Коли літак вийшов на висоту 16 кілометрів, ракетоплан від нього від'єднався та за допомогою власного двигуна піднявся на висоту 80 кілометрів. У стані невагомості екіпаж перебував близько 6 хвилин.

Україну розжарить до +37 градусів: де і коли буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні принесе люту спеку цього тижня. Пік температури очікується 15-16 липня, коли температура досягне +37 градусів в деяких регіонах.

Якою буде погода протягом тижня в Україні, і коли відступить спека - читайте в нашому матеріалі.