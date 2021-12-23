Італія скоротила термін дії COVID-сертифікату та посилила карантин

На тлі стрімкого поширення штаму "Омікрон", уряд Італії прийняв рішення посилити карантинні обмеження. Водночас в країні повернули масковий режим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa .

Починаючи з 1 лютого, в Італії термін дії COVID-сертифікату скорочено з 9 до 6 місяців. Водночас вимагатиметься щеплення третьою дозою через 4 місяці після введення другої.

Зокрема, повертається вимога щодо обов’язкового носіння маски FFP2 в кінотеатрах, театрах, спортивних заходах й громадському транспорті. Також масковий режим стане обов’язковим й на вулиці.

Водночас уряд розглядає введення COVID-тестування для усіх, хто бажає брати участь у заходах з нагоди сезону свят.

Обмеження пов’язані з тим, що в країні стрімко поширюється новий варіант коронавірусу.

Сьогодні в країні "Омікрон" причетний до чверті усіх інфекцій, хоча два тижні тому інфекція становила 0,2-0,3%.