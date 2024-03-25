Италия вслед за Францией усилила меры безопасности после теракта под Москвой

Как сообщается, на заседании Совета национальной безопасности принято решение об усилении мер безопасности во время Страстной недели перед Пасхой.

Как говорится в заявлении Министерства внутренних дел Италии, власти усилит как наблюдение, так и проверки, "уделяя наибольшее внимание местам скопления и транзита людей, а также чувствительным объектам".

Напомним, ранее во Франции после теракта в России объявили самый высокий уровень Vigipirate - системы оповещения национальной безопасности - "чрезвычайная ситуация нападения".