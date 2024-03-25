RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия вслед за Францией усилила меры безопасности после теракта под Москвой

Фото: Италия вслед за Францией усилила меры безопасности после теракта под Москвой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Италия объявила об усилении мер безопасности в стране после теракта в "Крокус Сити Холли" в Подмосковье, ответственность за который взял на себя ИГИЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Как сообщается, на заседании Совета национальной безопасности принято решение об усилении мер безопасности во время Страстной недели перед Пасхой.

Как говорится в заявлении Министерства внутренних дел Италии, власти усилит как наблюдение, так и проверки, "уделяя наибольшее внимание местам скопления и транзита людей, а также чувствительным объектам".

Напомним, ранее во Франции после теракта в России объявили самый высокий уровень Vigipirate - системы оповещения национальной безопасности - "чрезвычайная ситуация нападения".

 

Что известно о теракте под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляжеустроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отрицали участие в событиях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИталияМоскваТеракт