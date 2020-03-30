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Італія продовжує карантин через коронавірус до 12 квітня

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 23:20
Італія продовжує карантин через коронавірус до 12 квітня
Ілюстративне фото (flickr)

Кількість загиблих перевищила 11,5 тис. осіб

Міністр охорони здоров'я країни Італії заявив, що в країні продовжують термін карантину через поширення коронавіруса як мінімум до 12 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Наголошується, що рішення прийнято після того, як кількість загиблих від коронавіруса зросла до 11 591 осіб. Карантин діє на території Італії вже три тижні.

Раніше повідомлялося, що кількість інфікованих коронавірусом в Італії перевищила 100 тис. осіб. Тільки за останню добу коронавірусом заразилися трохи більше 4 тис. осіб. Також зросла кількість смертей в країні. Так, з учорашнього дня COVID-19 забрав життя ще 812 італійців.

Нагадаємо, влада Іспанії прийняла рішення посилити карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса. В країні на два тижні закриють підприємства всіх галузей, які не є критичними, із збереженням зарплат працівників.

РБК-Україна писало, що коронавірусом у світі заразилися понад 700 тис. людей. Також зареєстровано майже 35 тис. смертельних випадки. Від вірусу одужали трохи більше 156 тис. чоловік.

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