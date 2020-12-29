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Італія не може отримати наступну партію COVID-вакцин через негоду

Вівторок 29 грудня 2020 15:25
Італія не може отримати наступну партію COVID-вакцин через негоду
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Через снігопади у Європі в Італію не можуть доставити нову партію вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech. Італійцям доведеться чекати її щонайменше ще одну добу.

Про це повідомляє ANSA.

Як повідомляється, у Бельгії застрягла партія з 470 тисяч доз вакцин, яка не може потрапити до Італії через снігопад. Очікується, що після того, як препарати все ж будуть доставлені, їх розвезуть по лікарнях та будинках для літніх людей.

Також відомо, що всі італійські медичні заклади будуть додатково посилені охороною поліції під час розвантаження партій вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Pfizer відклала поставки нової партії вакцини проти коронавірусу в Іспанію на один день через логістичні труднощі.

Також РБК-Україна писало, що 27 грудня вакцинація препаратом Pfizer/BioNTech стартувала в країнах Євросоюзу, і зокрема, в Італії.

Згідно з опитуванням IPSOS, більшість європейців побоюються робити щеплення від коронавірусу.

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