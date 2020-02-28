Італія підтвердила зараження українки коронавірусом

Глава Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив випадок зараження коронавірусом громадянки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання la Citta.

За словами Борреллі, повторні аналізи 26-річної українки, проведені у Римі, підтвердили зараження коронавірусом. Наразі стан громадянки України не критичний, вона перебуває в інфекційному відділенні лікарні в Неаполі.

Нагадаємо, вчора в італійських ЗМІ з'явилася інформація про виявленні коронавірусу в громадянки України. Однак міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що наразі немає офіційних підтверджень зараження українки коронавірусом.

Крім того, вчора заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначав, що у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусом. Усі заражені громадяни перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Також повідомлялося, що Україна не планує проводити евакуацію своїх громадян з Італії, де стався спалах коронавірусу. Евакуація не розглядається з двох причин. Одна із них - відкритий повітряний простір та інше транспортне сполучення.