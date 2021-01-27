Італія планує випустити свою COVID-вакцину

В Італії планують запустити вакцину від коронавірусу у вересні 2021 року. Вакцину допомагає розробляти інститут Спалланцані.
Про це повідомляє ANSA.
За словами глави Італійського фармакологічного агентства Джоджио Пала, у цьому ж місяці уряд планує прищепити вакциною власного виробництво близько мільйона осіб.
5 січня 2021 року вакцина пройшла перший етап клінічних випробувань. За результатами перших випробувань вакцина показала 92,5% ефективності.
Нагадаємо, в італійському муніципалітеті Монтік'ярі на північ від Мілана арештували лікаря швидкої допомоги. Його підозрюють у вбивстві двох пацієнтів з COVID-19.
Раніше стало відомо, що у Литві ввели жінці помилково п'ять доз вакцини від коронавірусу. Інцидент стався в одній з лікарень міста Каунас.