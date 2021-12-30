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Італія послаблює заходи ізоляції для тих, хто контактував із хворими на COVID

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Італія, Четвер 30 грудня 2021 05:15
Італія послаблює заходи ізоляції для тих, хто контактував із хворими на COVID Фото: Італія послаблює заходи ізоляції для тих, хто контактував із хворими COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Італія у середу послабила правила самоізоляції. Це стосується тих, хто контактував з особою з позитивним тестом на коронавірус, але повністю вакцинований або недавно одужав від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такий крок зроблено після того, як експерти в галузі охорони здоров'я закликали уряд переглянути свою політику на тлі побоювань, що поширення дуже заразного варіанта "Омікрон" може паралізувати країну, змусивши мільйони людей залишатися вдома.

Згідно з італійськими вимогами, ізоляція більше не буде необхідна для тих, хто мав позитивний контакт, але отримав бустерну дозу, був повністю вакцинований або одужав від хвороби протягом останніх 120 днів.

Такі особи повинні носити захисну маску Ffp2 (еквівалентну KN95 або N95 в інших регіонах) протягом 10 днів і тільки якщо вони мають симптоми, пройти тест протягом п'яти днів після контакту з людиною, зараженою коронавірусом.

Проте уряд країни ще більше посилив обмеження щодо невакцинованих.

З січня заклади, включаючи ресторани просто неба, готелі та підйомники, будуть відкриті тільки для вакцинованих і нещодавно одужали від хвороби.

Такі ж правила діятимуть і для громадського транспорту.

Раніше ми писали, що в США скоротили терміни ізоляції для хворих на COVID-19.

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