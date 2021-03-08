Італія схвалила застосування COVID-вакцини AstraZeneca для пацієнтів старше 65 років

Уряд Італії дозволив колоти вакцину проти коронавірусу AstraZeneca пацієнтам віком від 65 років. Влада змінила свою позицію щодо препарату слідом за низкою європейських країн.
Про це повідомляє The Guardian.
Уряд схвалив використання вакцини для старшої вікової групи на підставі додаткових наукових даних, які довели, що вакцина може знизити ризики важкого перебігу хвороби або смерті від коронавіруса, а також розвиток різних патологій.
Тепер у країні вакцину AstraZeneca можна колоти всім пацієнтам у віці від 16 років. Винятком є пацієнти з різними особливостями здоров'я, включаючи імунодефіцит.
Раніше застосування цього препарат для жителів старше 65 років дозволили Франція, Німеччина і Бельгія. Спочатку ці країни, як і Італія, не рекомендували колоти вакцину літнім через відсутність точних даних щодо її ефективності в цій віковій групі.
Також повідомлялося, що в Італії всім людям, які вже перехворіли COVID-19, будуть вводити лише одну дозу вакцини. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що дане рішення заощадить дефіцитні дози препаратів від коронавірусу.