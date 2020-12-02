Італія розпочне вакцинацію від коронавірусу на початку 2021 року

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца під час виступу в парламенті заявив, що на початку наступного року в країні почнеться масова програма вакцинації від коронавірусу. Закупівля вакцини здійснюється централізовано і буде безкоштовною для всіх італійців.

Про це повідомляє Ansa.

"Ймовірно, що для кожної вакцинації потрібно дві дози, в Італії буде 202 мільйонів доз від різних компаній. Перші дози можуть почати надходити з січня", - сказав міністр.

Також Роберто Сперанца додав, що сьогодні Агентство ЄС з медичних препаратів вказало дві дати: 29 грудня для вакцини Pfizer і 12 січня для вакцини Moderna.

"Ми отримаємо 8 мільйонів доз від Pfizer і 1 млн 346 тисяч доз від Moderna", - сказав він.

В Італії в першу чергу планують вакцинувати медичних і соціальних працівників, мешканців і персонал будинків престарілих. Основна частина ​​кампанії з вакцинації очікується навесні та влітку наступного року.

Нагадаємо, раніше уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни. Нові обмеження починають діяти з 4 листопада і триватимуть як мінімум місяць.