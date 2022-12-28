Италия может усилить ограничения на въезд из Китая из-за потока COVID-больных

Правительство Италии может усилить ограничения на въезд из Китая в случае обнаружения нового штамма коронавируса у прибывших из КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Органы здравоохранения Италии начнут тестировать всех прибывших из Китая на COVID-19 после того, как у почти половины пассажиров двух рейсов в Милан обнаружили вирус.

Напомним, национальная система здравоохранения в Китае оказалась под давлением кризиса, вызванного последней волной заболеваемости COVID-19.

Ранее мы писали, что после снятия "ковидных ограничений" в провинции Чжэцзян на востоке Китая каждый день фиксируется около миллиона новых случаев заражения COVID-19. По прогнозам, в ближайшие дни показатель может удвоиться.

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