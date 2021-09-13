Італія хоче зберегти випуск суперкарів з ДВС, а Porsche проти

В Італії хочуть зберегти випуск спортивних автомобілів з потужними ДВС. Компанія Porsche, навпаки, виступає за повний перехід на електротягу і закликає Єврокомісію не робити ніяких винятків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Італії на чолі з Маріо Драгі веде переговори з Європейським союзом про захист виробників суперкарів від поетапної відмови від ДВС.
"Цим автомобілям потрібні особливі технології та акумулятори для переходу", - зазначив міністр екологічних перетворень Італії Роберто Чинголані. Мається на увазі, що для високопродуктивних суперкарів недостатньо запасу ходу, який можуть дати існуючі акумуляторні батареї.
При цьому Ferrari, найвідоміша у світі італійська марка суперкарів, не поспішає з переходом на електротягу. Поки в гамі компанії є лише плагін-гібриди, а перша повністю електрична модель повинна з'явитися у 2025 році.
Lamborghini також випускає гібриди обмеженими тиражами у вигляді лімітованих версій серійних моделей. Але в травні 2021 року було представлено план Direzione Cor Tauri, згідно з яким у 2023 році з'явиться перший регулярний гібрид марки, у 2024-му гібридними стануть всі моделі в гамі, а в кінці десятиліття очікується перший повноцінний електромобіль Lamborghini.
Porsche Олівер Блюме
Porsche однією з перших включилася в електричну гонитву. Зараз в гамі Porsche є сімейство електромобілів Taycan, що включає седан і універсал, а на недавньому автосалоні в Мюнхені було показано електричний гоночний спорт-прототип Missiion R, який відкриває завісу того, якими електричні Porsche будуть в найближчому майбутньому.
Раніше ми склали Топ-5 концепт-карів автосалону IAA в Мюнхені. В огляді представлені концепти Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Renault.