Італія хоче зберегти випуск суперкарів з ДВС, а Porsche проти

Італії на чолі з Маріо Драгі веде переговори з Європейським союзом про захист виробників суперкарів від поетапної відмови від ДВС.

"Цим автомобілям потрібні особливі технології та акумулятори для переходу", - зазначив міністр екологічних перетворень Італії Роберто Чинголані. Мається на увазі, що для високопродуктивних суперкарів недостатньо запасу ходу, який можуть дати існуючі акумуляторні батареї.

При цьому Ferrari, найвідоміша у світі італійська марка суперкарів, не поспішає з переходом на електротягу. Поки в гамі компанії є лише плагін-гібриди, а перша повністю електрична модель повинна з'явитися у 2025 році.

Lamborghini також випускає гібриди обмеженими тиражами у вигляді лімітованих версій серійних моделей. Але в травні 2021 року було представлено план Direzione Cor Tauri, згідно з яким у 2023 році з'явиться перший регулярний гібрид марки, у 2024-му гібридними стануть всі моделі в гамі, а в кінці десятиліття очікується перший повноцінний електромобіль Lamborghini.

Porsche Олівер Блюме

Porsche однією з перших включилася в електричну гонитву. Зараз в гамі Porsche є сімейство електромобілів Taycan, що включає седан і універсал, а на недавньому автосалоні в Мюнхені було показано електричний гоночний спорт-прототип Missiion R, який відкриває завісу того, якими електричні Porsche будуть в найближчому майбутньому.