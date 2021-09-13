Італія хоче зберегти випуск суперкарів з ДВС, а Porsche проти

В Італії хочуть зберегти випуск спортивних автомобілів з потужними ДВС. Компанія Porsche, навпаки, виступає за повний перехід на електротягу і закликає Єврокомісію не робити ніяких винятків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У той час як Європа, згідно з планом Green Deal, готується c 2035 року заборонити двигуни внутрішнього згоряння, Італія - вотчина потужних спортивних автомобілів - вже шукає способи обійти пропоновані обмеження.

На цей момент уряд Італії на чолі з Маріо Драгі веде переговори з Європейським союзом про захист виробників суперкарів від поетапної відмови від ДВС.

"Цим автомобілям потрібні особливі технології та акумулятори для переходу", - зазначив міністр екологічних перетворень Італії Роберто Чинголані. Мається на увазі, що для високопродуктивних суперкарів недостатньо запасу ходу, який можуть дати існуючі акумуляторні батареї.

При цьому Ferrari, найвідоміша у світі італійська марка суперкарів, не поспішає з переходом на електротягу. Поки в гамі компанії є лише плагін-гібриди, а перша повністю електрична модель повинна з'явитися у 2025 році.

Lamborghini також випускає гібриди обмеженими тиражами у вигляді лімітованих версій серійних моделей. Але в травні 2021 року було представлено план Direzione Cor Tauri, згідно з яким у 2023 році з'явиться перший регулярний гібрид марки, у 2024-му гібридними стануть всі моделі в гамі, а в кінці десятиліття очікується перший повноцінний електромобіль Lamborghini.

Президент Європейської асоціації автовиробників Олівер Ципсе заявив, що підтримує зусилля Італії, враховуючи "особливу ситуацію", з якою стикаються виробники суперкарів. "Для дуже дрібних виробників, які в загальній картині загальних викидів майже не грають ніякої ролі, є вагомі аргументи на користь розгляду цих винятків", - зазначив Ципсе під час автосалону IAA в Мюнхені.

Однак серед світових виробників суперкарів далеко не всі згодні з такою позицією. Так, CEO Porsche Олівер Блюме в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Єврокомісія не повинна брати до уваги ініціативу італійців. За словами топ-менеджера, електромобілі постійно вдосконалюються і вже в наступному десятилітті за динамічними характеристиками й задоволення від водіння набагато перевершать своїх побратимів з ДВС.