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Італія готує позов на Pfizer через затримку поставок COVID-вакцин

Автор: Андрій Козловський

Влада Італії готує "юридичні позови" проти американської компанії Pfizer. Фармацевтична компанія порушила узгоджені терміни поставки своєї COVID-вакцини, розробленої спільно з німецькою BioNThec.

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Про це повідомляє Affaritaliani.it

Як повідомляється, компанія Pfizer в односторонньому порядку і без своєчасного повідомлення скоротила обсяги узгоджених поставок препарату. Це загрожує негативно позначитися на всій кампанії з вакцинації в Італії.

За словами надзвичайного комісара з протидії пандемії Доменіко Аркури, Pfizer скоротила поставки вакцини від коронавірусу на 29% на цьому тижні, і подальші невеликі скорочення очікуються наступного.

Нагадаємо, в Італії з 27 грудня минулого року розпочалася кампанія з вакцинації населення. Людям роблять щеплення препаратами Pfizer/BioNThec і Moderna.

Раніше компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини. Корпорації розробили план, який дозволить наростити виробничі потужності в Європі.

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