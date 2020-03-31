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В Італії жертвами коронавірусу стали 63 лікарі

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 10:50
В Італії жертвами коронавірусу стали 63 лікарі
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

В понеділок стало відомо про смерть ще двох лікарів

Через коронавірус в Італії кількість загиблих серед лікарів зросла до 63 осіб. Про це повідомляє Ansa.

Як повідомляється, ще двоє лікарів померло від пандемії у понеділок. Всього налічують 8538 медичних працівників, які мають зараження на коронавірус, з них 595 заразилися протягом останньої доби.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом в Італії перевищила 100 тис. осіб. Також COVID-19 забрав життя ще 812 італійців. Всього від вірусу в Італії померли 11,5 тис. осіб.

РБК-Україна раніше писало, що у генерального вікарія Риму кардинала Анджело Де Донатіса виявили коронавірус, він був госпіталізований в римську лікарню "Джемеллі".

Також Італія ввела безпрецедентні заходи в зв'язку з зростанням кількості заражених COVID-19 у країні. Так, італійцям рекомендують не залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних ситуаціях.

Разом з тим, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 548 чоловік. Тільки за останню добу підтвердилися 62 нових випадки. Нові зараження фіксуються в Сумській, Львівській, Донецькій, Івано-Франківській та Одеській областях. У Київській області за вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років.

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