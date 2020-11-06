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В Італії зафіксовано рекордну кількість хворих COVID-19

Автор: Роман Тверденко

В Італії зафіксовано нове рекордне число хворих COVID-19. За добу захворіло майже 38 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Rai News.

У п'ятницю повідомили про 37 809 нових випадків зараження при 234 тисячах зроблених ПЛР-тестів. 446 осіб померли за добу.

Всього за період пандемії в Італії зафіксували 825 тисяч випадків зараження, 40,7 тисяч людей померли. Активних випадків зараз - 499 тисяч (+26 тисяч за добу).

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Раніше повідомлялося, що уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни. Нові обмеження починають діяти з 4 листопада і триватимуть як мінімум місяць.

Також, кабінет міністрів Латвії і Рада з врегулювання криз вирішили оголосити в країні надзвичайний стан з-за зростання захворюваності коронавірусом. Надзвичайний стан буде оголошено 9 листопада і триватиме до 6 грудня.

Крім цього, Словаччина проведе другий раунд загальнонаціонального масового тестування на коронавірус. Він відбудеться в ці вихідні.

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