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В Італії зафіксовано понад 2 млн активних випадків COVID

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Італія, Вівторок 11 січня 2022 04:51
В Італії зафіксовано понад 2 млн активних випадків COVID Фото: в Італії зафіксовано понад 2 млн активних випадків COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Італії зафіксовано вже понад 2 млн активних випадків інфікування коронавірусом. Лише за останні 24 години захворіли 101 762 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"У понеділок Міністерство охорони здоров'я повідомило, що зараз налічується 2 004 597 хворих на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За останню добу в Італії померли 227 хворих. За попередню добу в Італії заразилося понад 155 000 осіб, померло - 157.

У лікарнях країни нині знаходяться більше 16 300 COVID-хворих, з яких 1 606 у відділеннях інтенсивної терапії.

З початку пандемії в Італії зафіксовано майже 7,54 млн випадків COVID-19, внаслідок коронавірусної інфекції померли понад 139 200 осіб.

Раніше ми писали, що Італія посилила карантин для нещеплених.

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