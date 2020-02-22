В Італії зафіксовано друга смерть від коронавіруса

В Італії за добу помер другий чоловік, який був заражений коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

Як повідомляється, другою жертвою коронавіруса стала мешканка регіону Ломбардія. Її смерть настала через кілька годин після того, як від коронавіруса помер 77-річний чоловік в сусідньому регіоні Венето.

На сьогодні в Італії зареєстровано 30 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, в Італії з-за різкого підвищення кількості заражених коронавірусом ізолювали 10 міст. Влада Північної Італії в п'ятницю розпорядилися закрити школи, бари та інші громадські місця у 10 містах після виявлення нових випадків захворювання коронавірусом.

Крім того, станом на 22 лютого кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі становить 77 661. Відомо про 20 925 випадків одужання від хвороби. Станом на сьогодні у світі від коронавіруса померли 2360 осіб.