В Італії зафіксували зменшення кількості смертей від коронавірусу

В Італії сьогодні, 22 березня, зафіксували зменшення кількості смертей від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське новинне агентство ANSA.

За даними голови департаменту цивільного захисту Анджело Боррелі, за добу в Італії було зафіксовано 651 новий летальний випадок від коронавірусу. Загальна кількість смертей від коронавірусу в Італії зросла до 5 476.

Зазначається, що станом на 22 березня 7 024 особам вже вдалося вилікуватися від коронавірусу, лише сьогодні 952 людини були визнані такими, що одужали від COVID-19.

Нагадаємо, що вчора в Італії було зафіксовано майже 800 смертей від коронавірусу. Це найбільша кількість летальних випадків за добу з початку спалаху коронавірусу в Італії.

Також РБК-Україна писало, що в Італії коронавірусом заразилися вже 20% медичного персоналу. Майже 70% всіх працівників сектору охорони здоров'я становлять жінки.

Крім того, італійська влада оголосила про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу. В Італії заборонили спортивну чи фізичну діяльність на вулиці та зупинили будівництво всіх об’єктів, окрім залізничних колій, доріг і шпиталів.