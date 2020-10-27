В Італії зафіксували новий рекорд захворюваності на COVID-19

Станом на 27 жовтня в Італії зафіксували новий рекорд добової захворюваності на COVID-19. Заразилися понад 20 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство ANSA.

"Міністерство охорони здоров'я заявило, що у вівторок був встановлений новий рекорд кількості щоденних заражень COVID в Італії - 21 994 особи. Було зроблено 174 398 тестів. Померла за добу 221 особа", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Італія в цей час переживає другу хвилю вірусу. Нові карантинні обмеження викликали відповідну реакцію у населення країни. В Італії почалися масові протести, деякі з яких були переросли у заворушення.

Як повідомляло РБК-Україна, в неділю, 25 жовтня, уряд Італії посилило карантинні обмеження після чергового антирекорду щодо коронавірусу. Зокрема, були закриті кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, гірськолижні курорти та концертні зали. Ресторанам і барам дозволено працювати до 18:00.

Також повідомлялося, що минулого тижня влада ряду регіонів Італії ввели комендантську годину.