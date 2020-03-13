В Італії виписали з лікарні хвору коронавірусом українку

Хвору коронавірусом українку виписали з лікарні італійського Неаполя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України в Twitter.

За даними Генерального консульства України в Неаполі, громадянка України переборола захворювання коронавірусом та була виписана з лікарні.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомляв, що у п'ятьох українців, які перебувають за кордоном, було діагностовано захворювання коронавірусом. Четверо заражених перебувають у Японії, та одна українка в Неаполі.

Також наприкінці лютого РБК-Україна писало, що в місті Абатемарко було діагностовано коронавірус у громадянки України. Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, після чого в супроводі своїх батьків вирушила в лікарню.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в окупованій Горлівці перебувають 12 осіб, ймовірно, заражених коронавірусом. Наразі правоохоронні органи перевіряють цю інформацію.