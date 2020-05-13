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В Італії вилікувались більше половини всіх заражених COVID-19

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 20:00
В Італії вилікувались більше половини всіх заражених COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Від коронавіруса одужав 112 541 осіб

Кількість вилікувалися від коронавірусу в Італії перевищила загальну кількість інфікованих у країні за час пандемії. Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

Так, згідно з даними 222 104 інфікованих одужав 112 541 особа.

При цьому уточнюється, що за останню добу вилікувались 3 502 людини, а заразилися 888.

За минулу добу від наслідків коронавіруса померли 195 осіб, а загальне число летальних результатів досягло 31 106.

Нагадаємо, у Франції, Італії та Іспанії виписали понад 2 мільйонів штрафів за порушення карантину. В Італії порушники отримують штраф у розмірі 206 євро або до 3 місяців в'язниці.

Крім того, днями Великобританія обігнала Італію за кількістю заражених. З початку пандемії коронавірусом захворіли 223 тис. британців. З 5 травня число нових випадків знижується. За минулу добу COVID-19 виявили у 3877 людина. Також було зареєстровано 210 нових смертей.

Теги Новини України ІталіяКоронавірус
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