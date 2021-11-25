В Італії введуть "суперсертифікат" для боротьби з коронавірусом

Влада Італії посилить в країні заходи з боротьби з COVID-19 і введуть санітарний пропуск Super Green Pass. "Суперсертифікат" видаватиметься тільки вакцинованим і тим, хто перехворів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Як повідомляється, новий документ буде діяти з 6 грудня по 15 січня, але в разі необхідності ним продовжать користуватися і далі. Super Green Pass видаватимуть на дев'ять місяців.

При цьому вже чинний "базовий" пропуск - Green Pass - отримуватимуть нещеплені при наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію. Документ потрібен, щоб користуватися громадським транспортом, ходити на роботу в офіс і зупинятися в готелях.

Super Green Pass буде необхідний у менш постраждалих COVID-19 частинах держави. Він знадобиться для відвідування концертів, вистав, стадіонів, нічних клубів, публічних заходів, а також ресторанів і барів, що знаходяться в приміщеннях.

Таким чином італійська влада збирається захистити відносно вільні від COVID-19 зони в країні від нової хвилі захворювання.

З 15 грудня обов'язкова вакцинація від коронавірусу вводиться для військових, поліціянтів, адміністративного персоналу у сфері охорони здоров'я. Для медичного персоналу стане обов'язковою третя, бустерна доза вакцини.