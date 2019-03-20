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В Італії водій підпалив шкільний автобус з дітьми

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 21:25
В Італії водій підпалив шкільний автобус з дітьми
Фото: сгоревший автобус (EPA)

Підозрюваний був розлючений через міграційну політику Італії

Поблизу Мілана в Італії водій викрав та підпалив автобус, в якому перебував 51 школяр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Україна.

Водій мав відвезти два класи школярів та їхнього вчителя зі школи у Вайлаті-ді-Кріма в спортивний зал, але поїхав іншим маршрутом по шосе. Коли водій почав махати перед пасажирами ножем, один з хлопців подзвонив батькові, який зателефонував в поліцію.

Коли почалася погоня поліції, водій протаранив поліцейські автомобілі. У італійських звітах сказано, що водій розбризкав бензин навколо автобуса, але поліція змогла розбити задні вікна і випустити пасажирів, перш ніж вогонь охопив автобус.

В дітей немає серйозних поранень, але 14 з них отруїлися димом.

Водій, 47-літній італійський громадянин сенегальського походження, арештований. Вчитель, який перебував в автобусі, повідомив, що підозрюваний був розлючений через міграційну політику Італії. У деяких повідомленнях говорилося, що чоловік кричав, що "зупинить смерті на Середземному морі".

РБК-Україна писало, що у Мексиці сталася спроба захоплення заручників в одній з шкіл району Баія де Бандерас у штаті Наяріт на заході країни. Зокрема, зловмисник спобував захопити в заручники 40 дітей. 

Раніше в американському місті Клінтон, штат Міссісіпі, чоловік взяв заручників у ході побутового конфлікту. 

 

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