В Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації коронавірусу

Італія запровадила більш жорсткі правила перевірки туристів з Австрії. Таким чином, Рим хоче захиститися від поширення нових штамів коронавірусу.

За його словами, таким чином Італія прагне захиститися від "південноафриканського" штаму, який поширюється в Австрії.

Згідно з новими правилами, люди, які провели в Австрії понад 12 годин - навіть транзитні пасажири повинні пред'явити на кордоні негативний тест на COVID-19.

Тест повинен бути зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття на кордон. Вже в Італії мандрівники повинні відбути двотижневий карантин, після якого необхідно буде зробити ще один COVID-тест.