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В Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Італія запровадила більш жорсткі правила перевірки туристів з Австрії. Таким чином, Рим хоче захиститися від поширення нових штамів коронавірусу.

Про це заявив італійський міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, передає Deutsche Welle.

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За його словами, таким чином Італія прагне захиститися від "південноафриканського" штаму, який поширюється в Австрії.

Згідно з новими правилами, люди, які провели в Австрії понад 12 годин - навіть транзитні пасажири повинні пред'явити на кордоні негативний тест на COVID-19.

Тест повинен бути зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття на кордон. Вже в Італії мандрівники повинні відбути двотижневий карантин, після якого необхідно буде зробити ще один COVID-тест.

Нагадаємо, раніше в Італії посилили обмеження, запроваджені через пандемії COVID-19. Вони будуть діяти щонайменше до 25 лютого.

Крім того, з 15 лютого Італія планує відкрити гірськолижні курорти. Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті зони".

Додамо, що уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

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