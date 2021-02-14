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В Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації коронавірусу

Новость на русском → Рим, Неділя 14 лютого 2021 15:59
В Італії посилили вимоги для туристів з Австрії через мутації коронавірусу Фото6 туристи в аеропорту (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Італія запровадила більш жорсткі правила перевірки туристів з Австрії. Таким чином, Рим хоче захиститися від поширення нових штамів коронавірусу.

Про це заявив італійський міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, передає Deutsche Welle.

За його словами, таким чином Італія прагне захиститися від "південноафриканського" штаму, який поширюється в Австрії.

Згідно з новими правилами, люди, які провели в Австрії понад 12 годин - навіть транзитні пасажири повинні пред'явити на кордоні негативний тест на COVID-19.

Тест повинен бути зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття на кордон. Вже в Італії мандрівники повинні відбути двотижневий карантин, після якого необхідно буде зробити ще один COVID-тест.

Нагадаємо, раніше в Італії посилили обмеження, запроваджені через пандемії COVID-19. Вони будуть діяти щонайменше до 25 лютого.

Крім того, з 15 лютого Італія планує відкрити гірськолижні курорти. Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті зони".

Додамо, що уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

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