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В Італії посилили карантин через COVID-19

Новость на русском → Рим, П'ятниця 12 лютого 2021 22:10
В Італії посилили карантин через COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення посилити карантинні обмеження, введені через пандемію COVID-19. Вони будуть діяти щонайменше до 25 лютого.

Про це повідомляє Metropolis.

Так, в Італії продовжили заборону на переміщення між регіонами.

Крім того, з неділі, 14 лютого, в регіонах Абруццо, Лігурія, Тоскана і автономної області Трентіно почне діяти "помаранчевий рівень" карантину. Це означає, що там будуть закриті бари, ресторани і музеї.

Інші регіони Італії залишаться в жовтій зоні. Так буде дозволена робота барів і ресторанів. Однак вони будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом.

При цьому в країні все також буде діяти комендантська година.

Нагадаємо, з 15 лютого Італія планує відкрити гірськолижні курорти. Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті зони".

Крім того, уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

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