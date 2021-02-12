В Італії посилили карантин через COVID-19
Уряд Італії прийняв рішення посилити карантинні обмеження, введені через пандемію COVID-19. Вони будуть діяти щонайменше до 25 лютого.
Про це повідомляє Metropolis.
Так, в Італії продовжили заборону на переміщення між регіонами.
Крім того, з неділі, 14 лютого, в регіонах Абруццо, Лігурія, Тоскана і автономної області Трентіно почне діяти "помаранчевий рівень" карантину. Це означає, що там будуть закриті бари, ресторани і музеї.
Інші регіони Італії залишаться в жовтій зоні. Так буде дозволена робота барів і ресторанів. Однак вони будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом.
При цьому в країні все також буде діяти комендантська година.
Нагадаємо, з 15 лютого Італія планує відкрити гірськолижні курорти. Гірськолижні траси можуть відкрити у 15 з 20 регіонах Італії, які позначені як "жовті зони".
Крім того, уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.