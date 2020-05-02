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В Італії збільшився зростання смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 20:46
В Італії збільшився зростання смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Всього від вірусу померли 28,7 тисяч осіб

Кількість померлих від коронавірусу в Італії за останню добу знову наблизилася до 500 - жертвами інфекції стали 474 людини. Про це повідомляє видання Zon.

Таким чином загальне число жертв досягло 28 710 осіб.

При цьому, за даними департаменту, число тих, що вилікувалися за останню добу склало 1 665 і досягло майже 80 тис. (79 914 осіб). Число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зменшилася до 1,5 тис.

Число інфікованих коронавірусом з початку пандемії в Італії досягло 209 328 при добовому прирості в 1 900 нових випадків.

Нагадаємо, карантин в Італії почнуть поступово послаблювати з 4 травня. Планується відновити промислову діяльність, однак школи відкриють не раніше вересня.

Крім того, раніше директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуге заявив, що наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавірусу в країнах Європи.

Додамо, що за даними дослідження вчених, Італію коронавірус міг потрапити ще в січні, незважаючи на те, що масове тестування почали робити лише з 21 лютого.

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