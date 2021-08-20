В Італії світлофори будуть автоматично штрафувати порушників ПДР

У Мілані з'явилися перші експериментальні світлофори, які "бачать" проїзд на заборонний сигнал. Система розпізнає номерні знаки автомобіліві буде автоматично виписувати штрафи..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.
На вулицях Мілана з'явилися світлофори, об'єднані з камерами автоматичної фіксації порушень. Всі автомобілі, які під цими світлофорами будуть проїжджати на червоний, або жовтий сигнал, отримають штрафи.
Крім того, камера запише події, що відбулися до і після інциденту. Всі камери мають підключення до інтернету, завдяки чому дані про порушників потрапляють в міський інформаційний центр.
Нагадаємо, з 20 серпня в Україні почали працювати ще 17 комплексів автоматичної фото-та відеофіксації порушень. Зокрема, у Житомирській, Чернівецькій та Одеській області.