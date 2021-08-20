В Італії світлофори будуть автоматично штрафувати порушників ПДР

У Мілані з'явилися перші експериментальні світлофори, які "бачать" проїзд на заборонний сигнал. Система розпізнає номерні знаки автомобіліві буде автоматично виписувати штрафи..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Progetto Sicurezza Milano Metropolitana .

На вулицях Мілана з'явилися світлофори, об'єднані з камерами автоматичної фіксації порушень. Всі автомобілі, які під цими світлофорами будуть проїжджати на червоний, або жовтий сигнал, отримають штрафи.

"Розумні" світлофори складаються з цифрової системи, яка активується під час включення жовтого сигналу, і камери, яка розпізнає номерні знаки машин. Якщо автомобіль проїде на червоний, або проігнорує зупинку перед стоп-лінією, камера тут же зафіксує порушення.

Крім того, камера запише події, що відбулися до і після інциденту. Всі камери мають підключення до інтернету, завдяки чому дані про порушників потрапляють в міський інформаційний центр.

Розумні світлофори - одна зі складових програми Європейського Союзу, що покликана до 2030 року знизити число жертв на автодорогах до нуля. Поки на великих магістралях в околицях Мілана встановлено всього кілька таких систем, але якщо експеримент визнають вдалим, то продукт запустять "в тираж".