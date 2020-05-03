В Італії за добу виявили найменше число смертей від COVID-19 з початку карантину

В Італії за добу зафіксували найменшу кількість летальних випадків коронавірусу з початку введення карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними Управління з цивільного захисту, за минулу добу в країні від коронавірусу померли 174 пацієнти, що є найнижчим показником з 10 березня, коли в Італії ввели обмеження на пересування. Тоді в країні було зафіксовано 168 летальних випадків.

З початку спалаху в Італії було підтверджено понад 210 тисяч випадків коронавірусу. За останню добу в країні виявили 1389 хворих на COVID-19, що також є найменшим показником з початку карантину.

Жертвами коронавірусу в Італії стали вже майже 29 тисяч хворих. За кількістю летальних випадків Італія займає перше місце серед країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії різко почала зростати смертність від коронавірусу. Так, 1 травня в країні було зафіксовано майже 500 летальних випадків коронавірусу. За добу в Італії було підтверджено 1900 випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що з 4 травня карантин в Італії почнуть поступово послаблювати. Італійський уряд планує відновити промислову діяльність, однак школи відкриють не раніше вересня, щоб не наражати дітей на небезпеку.