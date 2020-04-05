В Італії за добу від COVID-19 одужало більше людей, ніж померло

В Італії вперше кількість одужалих від коронавірусу за добу перевищила число померлих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За даними департаменту, сьогодні в Італії було зафіксовано 525 летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, а одужали від COVID-19 - 819 осіб. Це найменша кількість жертв коронавірусу від 19 березня.

Крім того, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії сьогодні зросла до 128 948. Станом на 5 квітня від коронавірусу лікуються 91 246 людей. За сьогодні підтвердили 2 972 нові випадки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії вперше з початку спалаху коронавірусу зафіксували зменшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. Станом на ранок 5 квітня у реанімаційних відділеннях перебувало на 74 пацієнтів менше, ніж минулої доби.

Також РБК-Україна писало, що в Британії за добу зафіксували понад 620 летальних випадків від коронавірусу. Загальна кількість жертв COVID-19 у Сполученому Королівстві наблизилася до 5 тисяч.

Крім того, у Білорусі кількість померлих від коронавірусу зросла до 8. При цьому на амбулаторному лікуванні перебувають ще понад півтисячі хворих на коронавірус пацієнтів.