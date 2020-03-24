В Італії за добу через коронавірус померли понад 700 осіб

За добу від вірусу померли 743 людини
В Італії число померлих за останню добу від коронавірусу склало 743 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
Нагадаємо, в Італії посилили покарання за порушення карантину. Так, були збільшені штрафи за порушення карантину з 400 до майже 3000 євро.
Крім того, в Італії виписали з лікарні першого пацієнта, у якого підтвердили інфекцію ще 21 лютого.
Додамо, що в Італії оголосили про введення додаткових жорстких обмежень у зв'язку з поширенням коронавірусу.