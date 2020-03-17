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В Італії за добу від коронавірусу померли майже 350 осіб

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Всього в Італії від коронавіруса померли 2503 людини

В Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 345 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бормана, всього в країні через спалах коронавірусу померли понад 2,5 тисячі осіб.

"За останню добу зареєстрували 345 нових випадків смерті та 2989 випадків зараження. В попередній день померли 349 осіб. З початку епідемії від коронавірусу померли 2503 людини", - йдеться в повідомленні.

В Італії на лікуванні перебувають 26 062 пацієнти. 2941 пацієнт одужав. Загальне число інфікованих людей, включаючи померлих і видужали, досягло 31 506 осіб.

Нагадаємо, уряд Італії прийняв рішення залучити до роботи 10 тисяч студентів-медиків, щоб допомогти медичним службам впоратися з пандемією в країні. Влада дозволить студентам останнього курсу вийти на роботу на 8-9 місяців раніше терміну і без здачі випускних іспитів.

Крім того, пандемія коронавірусу у світі може тривати протягом двох років. Медики прогнозують, що до 70% населення Землі перехворіє на коронавірус.

Відзначимо, в Україні за станом на 17 березня зафіксовано 7 випадків коронавірусу - 4 в Чернівецькій області, 1 (летальний) в Житомирській і 2 у Києві. При цьому троє українців заразилися всередині країни, вони не виїжджали за кордон.

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