В Італії збираються переглянути план вакцинації від COVID через затримки поставок

Уряд Італії допускає перегляд плану з вакцинації від коронавірусу. Все через затримки у постачанні препаратів.

Про це повідомляє Reuters.

В країні вже вимушено знизили показники вакцинації на 2/3 через затримки поставок від виробника вакцини Pfizer. Ще не почавши постачання, попереджає про затримки і британський виробник Astrazeneca, який ще не був схвалений для використання в Європейському союзі.

В уряді Італії очікують подальшого зниження вакцинації на наступному тижні, але чекають виходу на початкові показники з лютого. Два тижні тому в країні прищеплювали до 90 тисяч осіб за добу, а зараз вдається 20-25 тисяч.

Відомо, що Astrazeneca попередила вже Євросоюз, що зможе поставляти спочатку на 60% менше доз вакцини через складнощі у виробництві препарату. Видати дозвіл на використання британської вакцини в ЄС можуть 29 січня.

На сьогодні в Італії вкололи 1,3 мільйона доз вакцини від коронавірусу, що становить 70% від кількості препарату, які є в країні. Майже 40,3 тисяч осіб вже отримали другу дозу. За темпами вакцинації Італія йде на другому місці у ЄС після Німеччини.

Раніше повідомлялося, що фармацевтична компанія Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини COVID-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX. Такий обсяг компанія має намір надати в цьому році.