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В Італії через шторм "Белла" загинув пожежник

Автор: Дмитро Левицький

У понеділок Італію накрив шторм "Белла", який днями прокотився Британією, Францією та іншими європейськими країнами. Біля міста Сассарі на Сардинії через наслідки негоди загинув пожежник.

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Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Пожежника вдарило струмом, коли він намагався поремонтувати розрив кабелю. Сильні снігопади також накрили Мілан, Турин та Геную. В Мілані жінка постраждала від падіння ліхтарного стовпа, а в Римі чоловік потрапив до лікарні через повалене дерево.

Ожеледь, сильні вітри та снігові бурі порушили рух транспорту на автомагістралях між Лігурією та П'ємонтом, а у Валь д'Аості існував ризик сходження лавин. Крім того, між островами Ельба та Капрая було перервано паромне сполучення.

В ряді регіонів країни оголосили помаранчевий та жовтий рівні небезпеки.

Нагадаємо, вчора шторм "Белла" обрушився на Британію. Пориви вітру до 170 км/годину спричинили повалення дерев та знеструмлення будинків. На півдні Англії через затоплені залізниці затримувалися потяги.

Як писало РБК-Україна, після Британії шторм "Белла" пішов на територію Франції та Бельгії. Шторм приніс потужний вітер та сильний сніг.

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