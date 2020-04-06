В Італії різко скоротилося число нових випадків коронавірусу

В Італії за добу коронавірусною інфекцією заразилися 3 599 осіб, що є найменшим добовим показником нових заражень з 17 березня. Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Італії.

В минулі три тижні щодня реєстрували від 4 до 050 6557 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього за станом на 6 квітня зареєстровано 132 547 випадку зараження.

У свою чергу, число летальних випадків збільшилася до 16 523. За останню добу від коронавіруса померли 636 пацієнтів з COVID-19, що на 111 осіб більше, ніж 5 квітня.

Від коронавіруса вилікувались 22 837 пацієнтів, що на 1 022 більше, ніж днем раніше.

Нагадаємо, в Італію вирушили 20 українських лікарів для допомоги в боротьбі з коронавірусом. Лікарі поїхали в Італію на 14 днів. Після повернення вони будуть поміщені на обсервацію.

Крім того, втрати туристичного сектора Італії від пандемії коронавірусу можуть досягти близько 120 млрд євро до кінця 2020 року. Відзначається, що в період з березня по травень галузь не дорахується понад 30 млн туристів.