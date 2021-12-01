В Італії рекомендували вакцинувати від коронавірусу дітей від п'ять років

Дози будуть вводитися з різницею в три тижні. При цьому доза буде містити третину від нормальної дорослої дози.

Очікується, що вакцинація дітей почнеться в республіці у 20-х числах грудня. За вакцинацію дітей молодше 12 років висловлювалися багато італійських фахівців, включаючи італійське товариство педіатрів.

Італійський регулятор рекомендував вакцинацію дітей після відповідного рішення Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) 25 листопада. У середу на пресконференції в Брюсселі глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що вакцина Comirnaty виробництва американської фармацевтичної компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech буде доступна для вакцинації дітей на території ЄС з 13 грудня.

Згідно з останніми даними, в Італії повністю імунізовані майже 85% населення старше 12 років. Влада сподівається досягти рівня вакцинації 90% до кінця року.