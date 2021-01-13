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В Італії продовжать режим надзвичайної ситуації через COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через коронавірус. Він буде продовжений до кінця квітня.

Про це повідомляє Il Riformista.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца заявив, що влада бачить погіршення ситуації з коронавірусом "за всіма параметрами", тому вони зобов'язані прийняти нові заходи.

"Уряд вважає за необхідне, перш за все, продовжити до 30 квітня режим НС, який спочатку планувалося скасувати 31 січня", - заявив він.

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Зараз в Італії всі регіони поділені на "червону", "жовту" і "зелену" зони в залежності від обстановки з зараженими коронавірусом, відповідно, від важкої до легкої. Тепер влада вважає, що можна ввести і так звану "білу" зону.

За словами глави МОЗ, в таких зонах потрібно буде дотримуватися лише самі базові правила боротьби проти COVID-19, наприклад - носити маски. Він зазначив, що "малоймовірно, що ця зона з'явиться найближчим часом, але ми не втрачаємо надію".

Нагадаємо, з 24 грудня в Італії діє загальнонаціональний карантин. У країні закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових).

Крім того, 2 січня стало відомо, що Італія на кілька тижнів відклала відкриття гірськолижних курортів на прохання регіонів.

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