В Італії прийняли новий пакет заходів для боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вчора ввечері підписав новий надзвичайний указ, який діятиме в країні протягом 30 днів до 13 листопада. Він передбачає в собі низку заборон, які спрямовані на подолання коронавірусної кризи.

Про це повідомляє The Local.

Нові заходи жорсткіші, ніж планувалося в більш ранній редакції указу минулого тижня. Вони забороняють проводити вечірки у всіх приміщеннях і на відкритому повітрі.

Цивільні або релігійні церемонії, такі як весілля і хрестини, як і раніше дозволені відповідно до правил, встановлених попередніми указами. Але прийоми та заходи після церемоній тепер обмежені 30 гостями. Раніше було дозволено до 200 осіб.

Крім того, ресторани, піцерії і тратторії повинні закриватися не пізніше півночі. Також людям заборонено збиратися за межами таких місць, як бари та ресторани, з 21:00 до 6:00. Громадянам також заборонили займатися усіма непрофесійними контактними видами спорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через погіршення ситуації з коронавірусом Італія готується посилити карантин.

Крім того, уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що в Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму в громадських місцях до 1000 євро.