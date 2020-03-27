В Італії пригрозили виходом з ЄС через ситуацію з коронавірусом

Лідер політичної партії Італії "Ліга", колишній віце-прем'єр Маттео Салвини пригрозив виходом країни з Європейського союзу через ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Affar Italiani.

При цьому він розкритикував Євросоюз за зволікання у прийнятті заходів з подолання наслідків пандемії коронавіруса.

"Це безумство. Європа бере ще 15 днів для того, щоб вирішити, що робити і кому і як допомагати, якщо допомагати. В надзвичайних умовах, коли люди помирають сьогодні від запалення легенів, а завтра, можливо, будуть вмирати від бідності", - заявив Салвини.

Нагадаємо, через швидке поширення коронавірусу в південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності, що викликає побоювання переміщення "гарячої точки" епідемії на південь країни.

Крім того, число померлих в результаті спалаху коронавірусу в Італії досягло 8165 людина. Тільки за останню добу в країні померли 662 людини. За даними Агентства цивільного захисту, загальне число підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії зросла до 80 539.