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В Італії запобігли теракту на базі НАТО

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Понеділок 07 червня 2021 22:04
В Італії запобігли теракту на базі НАТО Фото: в Італії запобігли теракту на базі НАТО (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

В Італії антитерористична поліція запобігла теракту на базі НАТО. Зокрема, правоохоронці ліквідували вкрай праву екстремістське угруповання.

Про це повідомляє Politico.

Карабінери вилучили фотографії Адольфа Гітлера, свастики і книгу зі списком єврейських прізвищ під час скоординованих рейдів в будинках 12 передбачуваних членів "Римського арійського ордена", групи прихильників переваги білої раси, натхненної нацистами.

Одна з обвинувачених була визнана переможницею онлайн-конкурсу краси Міс Гітлер в 2019 році, назвавши себе міс Євою Браун.

Розслідування почалося в 2019 році як частина більш широкого розслідування прихильників переваги білої раси та ультраправих рухів.

У поліції заявили, що група "займається публікацією расистських і дискримінаційних, натхнених нацистами, антисемітського і заперечує Голокост контенту, відео і зображень в соцмережах".

Спецгрупа поліції зосередилася на обміні екстремістських матеріалах на сторінках Facebook і в спільнотах в "Вконтакте", де члени групи нібито підбурювали до вчинення насильницьких дій проти євреїв та іммігрантів.

Поліція провела затримання після доступу до групи в месенджері WhatsApp під назвою Judenfrei League - "judenfrei" - це термін, який нацисти використовували для опису територій, "очищених" від євреїв під час Голокосту. Члени групи нібито ділилися інструкціями про те, як виробляти саморобні вибухові пристрої в рамках плану проти бази НАТО.

Суддя зобов'язав 12 підозрюваних щодня з'являтися в поліцейську дільницю до тих пір, поки їм не буде вирішено про пред'явлення офіційного звинувачення.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджав про можливі теракти з боку російських спецслужби після запуску "Північного потоку-2".

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