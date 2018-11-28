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В Італії поліція затримала підозрюваного в підготовці теракту

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 18:13
В Італії поліція затримала підозрюваного в підготовці теракту
Ілюстративне фото (rivitalia)

У спецоперації були задіяні співробітники поліції із спеціального антитерористичного підрозділу NOCS

В Італії у муніципалітеті Нуоро поліцейські провели спецоперацію по затриманню чоловіка, підозрюваного у плануванні терористичного акту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

Як наголошується, в спецоперації були задіяні співробітники поліції із спеціального антитерористичного підрозділу NOCS. Підозрюваного заарештували, ніяких подробиць про нього поки не повідомляють.

Нагадаємо, в Туреччині стався вибух на базі Збройних сил в провінції Хаккярі, в результаті якого постраждали щонайменше 25 військовослужбовців.

Зазначимо, у Франції пред'явили обвинувачення одній з жінок, затриманих після того, як поруч із собором Нотр-Дам в Парижі був знайдений автомобіль з газовими балонами. Жінка обвинувачується у зв'язках із злочинним терористичним співтовариством і замаху на вбивство.

Також Окружний суд Південно-Західної Фінляндії виніс вирок за тероризм, що є першим в історії країни. До довічного ув'язнення засудили підданого Марокко Абдеррахмана Буанана.

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