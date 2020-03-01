В Італії підтверджено майже 1,7 тисячі випадків зараження коронавірусом

В Італії число тих, що заразилися коронавірусом COVID-19 продовжує збільшуватися і за станом на вечір неділі, 1 березня, становить 1694 людини. Про повідомив журналістам глава служби цивільної оборони Анджело Борреллі, передає Reuters.

Він повідомив, що лікування проходять 1577 чоловік. Крім того, 83 пацієнта вже одужали, а 34 - померли.

Італія на даний момент є головним осередком коронавірусу в Європі. Всього в світі за межами материкового Китаю до ранку 1 березня було підтверджено 6,7 тис. Випадків COVID-19. Найбільше хворих - 3150 - виявлено в Південній Кореї, в Японії - 947 (з них 705 - пасажири і члени екіпажу лайнера Diamond Princess), 593 - в Ірані.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 в країні.

В Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Російської Федерації, Румунії , Бельгії, Фінляндії, Швеції.