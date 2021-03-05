В Італії перехворілим COVID-19 будуть вводити одну дозу вакцини

В Італії всім людям, які вже перехворіли COVID-19, будуть вводити лише одну дозу вакцини. У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що дане рішення заощадить дефіцитні дози препаратів від коронавірусу.

Таким чином, однією дозою рекомендують щеплювати тих, хто перехворів коронавірусною хворобою або ж мав такий діагноз без симптомів три-шість місяців тому.

Наголошується, що Італія вже третя країна ЄС, яка йде на такий крок - введення однієї дози вакцини перехворілим COVID-19. Таке рішення раніше прийняли у Франції та Іспанії.